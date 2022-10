Un groupe de motards poursuivi pour avoir forcé une Néerlendaise à se prostituer, notamment à Bruxelles: le parquet requiert des peines allant de deux à quatre ans de prison

La victime a contacté la police en juillet 2021 en déclarant qu’elle était la «propriété» d’Elhassan A., «captain» du club de motards No Surrender, depuis 2014, et que ce dernier l’avait forcée à se prostituer en Allemagne. Elle aurait ensuite été emmenée, à la demande d’Herman B., «Gold President» du club, à Maaseik, à Zwolle et enfin à Bruxelles, toujours pour se prostituer.

Selon l’accusation, malgré quelques nuances dans l’histoire de la victime, les preuves sont suffisantes pour parler de traite d’êtres humains, d’exploitation de la prostitution et d’organisation criminelle. Le parquet a donc requis six ans de prison à l’encontre de Elhassan A., quatre contre Herman B., 30 mois d’emprisonnement pour la femme de ce dernier, Maria S., et deux ans à l’encontre d’un troisième membre du gang, Kevin P.