Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’il avait idéalement entamé son championnat, dans la continuité de ses barrages remportés au courage en mai dernier, Vacresse est subitement rentré dans le rang, la faute à quatre défaites d’affilée qui ternissent le joli « sept sur neuf » du début de saison. « Le problème se situe surtout au niveau mental », lance Fred Chalet, le coach. « Nous jouons bien pendant une mi-temps voire une heure, puis nous prenons un but et ne parvenons plus à sortir la tête de l’eau.