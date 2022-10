Un pas important pour la gratuité des repas scolaires à Molenbeek-Saint-Jean

Pour rappel, le coût d’un repas journalier est de 3,64 € par enfant dans le primaire et revient donc mensuellement à près de 73 € par enfant. Il s’agira donc d’une économie concrète et substantielle pour les familles.

« En tant que responsable de l’enseignement public, je suis heureuse que nous puissions mettre en place cette initiative pour les enfants qui en ont le plus besoin. Mon objectif est d’étendre la mesure à l’ensemble des enfants et de l’élargir jusqu’à la fin des primaires. L’accès à l’école doit passer par sa gratuité, que ce soit pour les repas ou par du matériel scolaire et pédagogique de qualité. C’est un enjeu démocratique essentiel et je continuerai à me battre pour que cela devienne effectif. C’est aussi, en ce temps de crise, une augmentation nette du pouvoir d’achat de centaines de familles molenbeekoises », déclare Catherine Moureaux (PS), bourgmestre.