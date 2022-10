Nouvelle image pour la Régie des quartiers Mons Frameries Colfontaine qui a fêté ses 30 ans

À ce jour, la Wallonie est composée de 35 ASBL Régie des Quartiers dont celle de Mons Frameries Colfontaine qui compte cinq services d’activités citoyennes, plus communément appelés SAC et dont les principales missions consistent à :

Les régies des quartiers travaillent donc sur la redynamisation des communes pour une société meilleure, plus inclusive et moins individualiste.

De nombreux projets

Un travail qui est de plus en plus essentiel, dans le contexte actuel et au vu des difficultés rencontrées par beaucoup de nos concitoyens.

Emploi, santé, logement, prévention… sont autant de thèmes qui alimentent les missions quotidiennes des régies.

De nombreux projets sont proposés tels que l’organisation d’ateliers « couture », « culinaires », ou encore des ateliers « recherche d’emploi », mais aussi la création de produits d’entretien et cosmétiques naturels…

Des formations aux métiers du bâtiment sont également données par les équipes afin de former les stagiaires à la mise en peinture, à la pose de carrelages, de vinyle et bien d’autres encore, comme la création de mobilier urbain, de skate-parks, de jardins collectifs, l’entretien des cimetières, la gestion d’une boutique…

En moyenne, chaque année, 60 % des stagiaires sont réinsérés.

Pourtant, aujourd’hui, l’ASBL fait malheureusement face à une diminution de stagiaires. Un paradoxe vu le contexte actuel.

Un nouveau logo

Il est donc temps de reparler des Régies des Quartiers, il est temps de les faire connaître auprès de tous pour que de nouveaux stagiaires prennent l’initiative de les rejoindre !

Et pour marquer le coup, un nouveau logo a été présenté.