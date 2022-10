Soixante ans de mariage pour Léon et Christiane à Mons: ils se sont connus au carnaval de Binche

Léon est né à Houdeng-Aimeries le 27 octobre 1932. Il est allé à l’école primaire à Saint-Ghislain avant de faire ses humanités à l’Ecole Moyenne de Jemappes. Ensuite, il a suivi des cours à l’Académie des Beaux-Arts de Mons dans la catégorie « Art Monumental et publicitaire – sculpture – décoration ». À 24 ans, il commence à travailler durant 4 ans en qualité de décorateur chez Gottesman à Bruxelles. Il travaille ensuite la tapisserie à son compte avant d’enseigner le vitrail artistique pendant 30 années à l’ICET de Cuesmes et à l’Ecole Industrielle de Pâturages jusqu’en 1994 lorsqu’il prend sa retraite.

Christiane est née à Montignies-sur-Sambre le 21 février 1939. Elle est allée à l’école primaire à la rue du Rossignol et en pensionnat à l’Ecole Moyenne d’Ath pour faire ses Humanités. C’est à l’Institut Ménager et Agricole d’Irchonwelz qu’elle a obtenu son diplôme de Régente Ménagère en 1959. Avant son mariage, elle a enseigné dans divers établissements de l’Etat. Après son mariage, elle est engagée à l’Ecole Normale de Mons et au Lycée Marguerite Bervoets. En 1990, elle prend sa pension.

Leur rencontre L’histoire d’amour entre Léon et Christiane débute en février 1961 à Binche lors du Mardi Gras, alors que le carnaval battait son plein notamment au café « Le Lion d’Or ». De leur amour naît leur fils Gilles le 3 février 1965.

Quelques années sont passées et ils deviennent les heureux grands-parents de Marine et Vanylle. Encore du bonheur à la naissance de leurs arrière-petits-enfants, Olivier le 1er avril 2018, Maël le 30 mai 2021 et le numéro 3 est attendu pour le mois de novembre.