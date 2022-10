Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Huit minutes, c’est le laps de temps qu’il aura fallu à Gustaf Nilsson pour renverser la vapeur sur la pelouse de Braga (avec des buts aux 86e et 94e minutes). Le temps également de sortir d’un relatif anonymat depuis son arrivée à la Butte au mois d’août dernier. Car jusqu’à ce jeudi soir, le « géant » suédois n’avait en effet pas encore eu beaucoup l’occasion de faire parler de lui. Seulement était-il rentré au jeu à quelques reprises ces dernières semaines. La faute à la poisse qui s’était abattue sur lui dès ses premiers pas chez les Jaune et Bleu. « Je me suis blessé lors de mon tout premier entraînement avec l’Union », rappelle-t-il. « Ce qui m’avait mis sur la touche pendant cinq à six semaines. J’ai beaucoup bossé pour revenir dans le coup. Alors monter au jeu et inscrire deux buts, c’est tout simplement incroyable pour moi. Cela fait assurément partie d’un des plus beaux moments de ma carrière. »

Pro à 17 ans

Une carrière que l’avant-centre a débuté en Suède, à Falkenbergs plus précisément. « C’est là que j’ai signé mon premier contrat professionnel lorsque j’avais 17 ans, en 2014 », précise-t-il.