Apportez vos jouets en bon état dans les recyparcs Hygea de Mons-Borinage le samedi 15 octobre

Un geste pour l’environnement

En participant à cette action menée à l’échelle de toute la Wallonie, les citoyens poseront un geste en faveur de l’environnement à travers la réutilisation des jouets, mais également un geste en termes de solidarité via le don des jouets collectés à des personnes défavorisées.

Afin que l’opération soit un succès, les jouets doivent être complets et en bon état. Pour des raisons d’hygiène et de respect de l’environnement, les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles ne sont pas acceptés. Cette action se déroulera au sein de l’ensemble des recyparcs de la Région wallonne, en ce compris les 25 recyparcs d’Hygea.

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !

L’intercommunale Hygea, en collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, souhaite encourager les citoyens à donner plutôt que jeter en organisant une grande collecte de jouets dans les recyparcs.