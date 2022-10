Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le réaménagement de la place Nervienne fait l’objet de discussions depuis plusieurs années. Sous la précédente mandature, il était question d’y créer un parking souterrain, projet aujourd’hui abandonné. Mais cette fois, on peut dire que le dossier entre dans une phase décisive. Les automobilistes habitués des lieux ne peuvent que s’en réjouir en raison de l’état des voiries parsemées d’énormes nids-de-poule.

Avis d’urbanisme

Sur place, un avis d’urbanisme annonce l’ouverture d’une enquête publique dès lundi. Le lendemain, ce sera au tour des conseillers communaux de prendre position sur l’approbation et l’attribution du marché. En toute logique, sauf coup de théâtre, la Ville de Mons devrait obtenir le permis aux alentours de février 2023 et le chantier devrait commencer quelques semaines plus tard.