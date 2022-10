Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Même s’il ne coache plus l’équipe première du GGBC Colfontaine, le directeur sportif Julien Huybreck ne loupera pour rien au monde la venue de son frère Axel, coach du BC Mons-Capitale, dimanche matin (11h). « Nous avions déjà coaché l’un contre l’autre la saison dernière en coupe du Hainaut et il l’avait emporté, le bougre ! », s’amuse Julien. « C’est toujours particulier pour moi d’affronter mon frère et j’avoue que cela me fera un pincement au cœur si le BCM s’incline chez nous.