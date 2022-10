La sortie médiatique de Peter Verbeke était attendue depuis un moment déjà par l’ensemble des observateurs et par des supporters anderlechtois de plus en plus impatients, pour dire le moins, face à la crise traversée par le RSCA. Au lendemain d’une prestation encourageante face à West Ham mais surtout à quelques heures d’un déplacement ô combien capital à Malines dimanche après le 13 sur 30 quasi historique, le CEO d’Anderlecht est donc sorti de sa réserve. Pour contextualiser son mercato et défendre Felice Mazzù tout en faisant en partie son mea culpa.

1. Le mercato : un attaquant expérimenté manque cruellement

Comme chaque club, en amont du mercato, Anderlecht a pointé les joueurs à remplacer et les positions à renforcer pour l’exercice 2022-23. Avec deux éléments propres au RSCA : des limites financières – « Sans vouloir jouer les Calimero, on a dépensé une fraction de ce que Bruges et l’Antwerp ont dépensé », précise Peter Verbeke – et une volonté de ne pas bloquer les jeunes joueurs comme Verschaeren, Amuzu et Debast pour ne citer qu’eux.

Avec ces prérogatives en tête, les dirigeants ont tranché. Trebel, Kana et Arnstad devaient compenser le départ de Cullen (NDLR : Diawara a été engagé suite à la blessure du premier) tandis que, suite au pressing de Manchester City et de Sergio Gomez lui-même, l’Espagnol a été vendu et Amuzu conservé. Il a aussi été décidé de dénicher très tôt les successeurs de Zirkzee et Kouamé, de trouver un concurrent à Murillo et de mettre sous contrat de jeunes joueurs à l’image d’Angulo et N’Diaye. Avec comme cerise sur le gâteau, la venue de Jan Vertonghen. Peter Verbeke et ses équipes ont-ils réussi leur job durant l’été écoulé ? « On se remet en question tous les jours », affirme le CEO du RSCA, conscient que ses achats sont critiqués. À commencer par ses renforts offensifs. « J’ai toujours craint qu’on recrute un attaquant et qu’il ne réussisse pas directement », confesse Verbeke. « Nmecha l’a fait, Zirkzee, Kouamé et Silva aussi. Esposito ne le fait pas pour l’instant. Il bosse beaucoup à l’entraînement. Mais émotionnellement, il a besoin de plus de soutien et d’encadrement qu’un autre. Il doit se rendre compte que s’il ne reçoit que dix minutes sur le terrain, c’est dans ces dix minutes-là qu’il doit le faire. Si un autre attaquant que Silva avait presté et marqué des buts, on serait dans une tout autre situation. Aurait-on dû utiliser l’argent d’Angulo et Ishaq pour recruter un attaquant d’expérience ? Je comprends cette question. Cela aurait été difficile de trouver un tel oiseau rare avec ce budget mais peut-être aurions-nous dû le faire. Notre conseil d’administration était prêt à faire l’effort pour mettre Joshua Zirkzee sous contrat mais il a finalement opté pour Bologne. »

2. Felice Mazzù : trouver l’équilibre entre combinaisons et verticalité

Peter Verbeke sait mieux que quiconque l’impact de la dixième place actuelle du RSCA sur les supporters – certains ont d’ailleurs prévu des actions de protestation à Malines –, mais il s’efforce de ne pas se laisser dépasser par les émotions.