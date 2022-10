Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La sortie médiatique de Peter Verbeke était attendue depuis un moment déjà par l’ensemble des observateurs et par des supporters anderlechtois de plus en plus impatients, pour dire le moins, face à la crise traversée par le RSCA. Au lendemain d’une prestation encourageante face à West Ham mais surtout à quelques heures d’un déplacement ô combien capital à Malines dimanche après le 13 sur 30 quasi historique, le CEO d’Anderlecht est donc sorti de sa réserve. Pour contextualiser son mercato et défendre Felice Mazzù tout en faisant en partie son mea culpa.

1. Le mercato : un attaquant expérimenté manque cruellement

Comme chaque club, en amont du mercato, Anderlecht a pointé les joueurs à remplacer et les positions à renforcer pour l’exercice 2022-23. Avec deux éléments propres au RSCA : des limites financières – « Sans vouloir jouer les Calimero, on a dépensé une fraction de ce que Bruges et l’Antwerp ont dépensé », précise Peter Verbeke – et une volonté de ne pas bloquer les jeunes joueurs comme Verschaeren, Amuzu et Debast pour ne citer qu’eux.