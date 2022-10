Un millier de militants CodeRouge et gilets jaunes lancent une action de blocage du site de TotalEnergies à Feluy: plusieurs actions simultanées

L’objectif de l’opération, qui a débuté vers 7h00, est de dénoncer la responsabilité de l’industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale et d’exiger la sortie des énergies fossiles.

Les activistes sur place sont équipés de bannières appelant à l’abandon de plusieurs projets de la multinationale française tels que la construction d’un oléoduc chauffé en Tanzanie et en Ouganda. Des observateurs et observatrices légaux de la Fédération internationale pour les droits humains, d’Amnesty International et de la Ligue des droits humains ainsi que des parlementaires issus de différentes assemblées législatives sont également sur les lieux afin de s’assurer que le droit à la liberté de réunion pacifique est respecté et protégé.

« Les citoyens et citoyennes impliqués dénoncent le désastre climatique, social et humain engendré par les activités d’entreprises comme TotalEnergies » explique Chloé Mikolajczak, porte-parole pour Code Rouge, présente sur le blocage. « TotalEnergies a réalisé ces derniers mois des profits faramineux dans un contexte de crise sociale et climatique profonde, où les familles ne savent plus payer leur facture d’énergie. L’entreprise française a encore annoncé il y a 10 jours qu’elle distribuerait des bénéfices exceptionnels de 2,6 milliards d’euros à ses actionnaires. »

Code Rouge lance également un appel aux autorités belges : « Au lieu de pointer du doigt les responsabilités individuelles et les citoyens, les autorités belges doivent s’en prendre aux vrais responsables de cette crise. Les entreprises de l’industrie des énergies fossiles doivent payer pour financer une transition juste qui nous sorte de ces énergies et qui doit être amorcée de toute urgence. »

À Liège aussi

Une centaine de citoyens de la coalition Code Rouge se sont aussi enchainés et bloquent les grilles d’entrée et de sortie du dépôt de TotalEnergies de Wandre.

Plus tôt ce matin, des centaines d’autres citoyens sont parties pour bloquer d’autres infrastructures cruciales de TotalEnergies. Au total, c’est 1000 personnes qui sont en pleine action de désobéissance civile afin de pousser l’ère des énergies fossiles vers la sortie

Installés depuis vendredi

Depuis vendredi, les activistes climats de Code Rouge qui rassemble une vingtaine d’associations dont Greenpeace, ont installé un camp de base sur l’entité d’Ecaussinnes. Officiellement une manifestation pacifique a été autorisée pour dimanche vers 14h30 dans le centre-ville d’Ecaussinnes à la demande de CNCD-11.11.11, un cortège est attendu depuis la gare jusqu’à la place communale. Mais les actions ont déjà commencé ce samedi sur le site de Feluy.

Craignant des débordements comme en 2018 et des entraves à la circulation, les bourgmestres d’Ecaussinnes et de Seneffe ont pris un arrêté « interdisant dans un périmètre de 50 mètres autour des infrastructures de TotaEnergies Feluy les rassemblements et manifestations sur l’appel lancé par la coalition Code Rouge, rejointe par les gilets jaunes les 7, 8 et 9 octobre. Il est aussi interdit sur un rayon de 500 mètres autour du site TotalEnergies d’entreposer des matières combustibles, de les embraser et de constituer une quelconque entrave à la circulation sur la voie publique. Les forces de l’ordre sont chargées de veiller au respect de cet arrêté, au besoin par la contrainte ou la force. Les infractions à cet arrêté sont punissables d’une sanction jusqu’à 350 euros »

La sécurité autour du site TotalEnergies a été renforcée, l’objectif est surtout d’empêcher toute intrusion dans l’enceinte du zoning pétrolier. Des barbelés ont été installés au sommet et en bas des grillages qui ceinture l’enceinte.

Le mouvement code Rouge est rejoint par les gilets jaunes, Antonio Quatrocchi était présent dans les manifs de 2018-19 sur le site de Feluy, également sur le blocage des camions sans débordements en mars dernier. Et il est aussi l’un des organisateurs du groupe FB « Action citoyennes contre les mesures gouvernementales » : « Bloquer TotalEnergies est symbolique, c’est aussi bloquer les accises qu’empoche le gouvernement sur les prix des carburants. Notre objectif n’est pas de mettre en péril le ravitaillement, mais d’alerter le pays, de pousser le gouvernement au dialogue. » Et d’ajouter : « On s’associe aux gilets jaunes pour saisir la balle au bond, marquer le coup ensemble ce week-end, pour que cela bouge. Notre action se veut pacifique, on ne cherche pas l’affrontement avec les forces de l’ordre »

L’union fait la force avec ces deux actions unies, même si les combats des gilets jaunes et des activistes climats diffèrent : « Les gilets jaunes ne sont pas en guerre, mais en colère. Nos revendications ne sont pas les mêmes : nous, on veut des prix de carburant bas, eux la fin des énergies fossiles, mais nous ne voulons pas rouler demain avec une voiture électrique. D’ailleurs, la plupart d’entre nous ne sauraient pas se la payer », rajoute Antonio.

Ce samedi matin, ils sont déjà un millier à se manifester sur Feluy autour du dépôt pétrolier qui a été fermé par précaution depuis vendredi 17h.