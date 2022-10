L’avocate de Franco Dragone: «Nous allions obtenir son acquittement, je suis infiniment triste et en colère...»

« Le 2 juin, j’ai pu plaider pour la toute première fois dans le cadre de cette affaire à l’instruction depuis… dix ans. Depuis, nous attendions le prononcé avec impatience. Une ordonnance de non-lieu à ce stade était possible mais de l’ordre du très peu probable. Nous nous dirigions sans doute vers un renvoi devant le tribunal correctionnel. Un combat que nous attendions depuis très longtemps, car nous avions tous les éléments permettant de conclure à l’innocence de Franco Dragone. Devant la Chambre du Conseil, nous avons eu un jour pour plaider, c’était l’antichambre de notre combat. Devant le tribunal correctionnel, nous allions avoir le temps et les moyens de démontrer – publiquement cette fois – cette innocence. Je suis absolument convaincue que nous aurions obtenu son acquittement. Mon client y allait, extraordinairement confiant. Le prononcé de la Chambre du Conseil était attendu pour le 31 août. Mais il a été reporté à trois reprises. Ce n’est pas un reproche que je fais au président du tribunal de Mons. Mais Franco Dragone était à chaque fois angoissé, la tension montait et en même temps il restait d’une confiance absolue dans les magistrats et la justice. Il attendait le prononcé le mercredi qui a précédé sa mort. Après « Décrocher La Lune » à La Louvière, il m’envoyait des SMS : « Plus que deux fois dormir, plus qu’une fois… ».

«Franco Dragone était incroyablement confiantet impatient» - David Claes

Vous exprimez un sentiment de gâchis monumental notamment face à une instruction longue de dix ans

Le système judiciaire en Belgique est défaillant. Il n’est pas normal qu’il faille dix ans pour amener quelqu’un devant le tribunal pour lui permettre de se défendre enfin. Quand j’ai rencontré le juge d’instruction en 2012, je ne connaissais alors rien au dossier. Il a fallu attendre les réquisitions de 2020 pour savoir ce que l’on reprochait exactement à Franco Dragone (NDLR : voir ci-dessous). Avec des conséquences humaines colossales. C’est inqualifiable. Dix ans, c’est la moitié d’une génération. Pour Franco Dragone qui était un homme de création, connu dans le monde entier, ces poursuites étirées dans le temps ont eu des conséquences dramatiques. D’autant que les médias s’en sont fait le relais, suspicions à l’appui. Même au stade où nous en étions, celui de la défense, il n’y a pas d’éponge pour effacer les dix ans qui viennent de s’écouler. Mais on allait lui rendre justice. Je connais extrêmement bien le dossier. Et je peux répondre à toutes les questions. J’ai infiniment confiance dans notre justice. Ce qui ne m’empêche pas de dénoncer l’absence de moyens. Aucun expert n’a par exemple été désigné dans cette affaire par le tribunal parce que c’était trop cher !

Quel est votre sentiment aujourd’hui alors que le décès de Franco Dragone éteint l’action publique ?

Je l’ai dit : il n’y a pas de gomme pour effacer les dommages que lui, ses collaborateurs et ses proches ont subis durant ces dix dernières années d’instruction. Il n’y aura pas de stylo à encre pour écrire le jugement d’acquittement de demain. Aujourd’hui, je veux pouvoir le défendre comme il était prévu de le faire avec lui. Il ne s’agissait pas de décrocher la lune dans ce dossier ; ce n’était pas une utopie : on allait gagner, et la justice allait se rendre justice à elle-même à travers ce dossier. Mais malheureusement cela ne sera pas possible. Le Han Show à Wuhan - Reporters Barcroft

Quels conseils lui avez-vous prodigué depuis 2012 ?

Dès le début, j’avais dit à Franco Dragone de mettre le dossier pénal entre parenthèses et de vivre, de créer, de faire comme si cela n’existait pas. C’était impossible évidemment. Il y a eu les articles de presse étayés par des fuites venant de l’instruction et cela a été extrêmement dommageable pour la réputation mondiale des spectacles de Dragone, les contrats à venir, sans parler de l’impact sur les proches et la personne de Franco. Sans contradiction possible de notre part : comment avancer des preuves à propos d’un dossier toujours à l’instruction ? Durant toute cette période, on ne savait pas avec précision ce qui était reproché à Franco et par la suite à 38 autres personnes. Il a été entendu plus de dix fois mais jamais sur les faits qui lui sont finalement reprochés. Nous avons dû attendre les réquisitions du ministère public en 2020 pour enfin bâtir notre défense. Je lui avais dit qu’on allait enfin pouvoir se battre, que le moment était venu. Quel choc que d’apprendre sa mort brutale en Égypte ce 30 septembre. Quel déchirement. Quel gâchis.