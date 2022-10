Dans une ancienne ferme à Athis, un nouveau cabinet médical pluridisciplinaire: généraliste, pédicure, psychologue...

Si dans un premier temps, le site accueille des consultations du docteur Urbain mais aussi d’une pédicure, en novembre un psychologue rejoindra l’équipe qui pourra travailler dans cinq locaux de consultation.

Le cabinet du psychologue. - PA.TI.

« Il y a mes consultations, le travail de la pédicure et bientôt d’un psychologue », dit William Urbain, « mais j’ai d’autres dossiers en suspens. Il n’y aura toutefois pas de dentiste car l’infrastructure est trop spécifique à installer, il y a trop de contraintes de matériel… On peut envisager un kiné, un ostéopathe, une logopède… Il me reste de la place. J’ai la volonté de regrouper, d’avoir des échanges avec les autres soignants, j’ai la volonté d’interaction. Je considère qu’il y a un manque d’offre de généralistes dans la région. A Eugies, j’ai un cabinet de consultation que j’ai gardé. J’ai une assistante et je fais la navette entre les deux sites. J’ai profité de l’occasion de cette propriété pour agrandir. J’ai aussi la volonté de créer quelque chose de convivial et on essaie d’être cosy, beau et accueillant ! »

Ça bouge à Athis !

Athis voit ses activités se diversifier. A trois cents mètres, on trouve un mini centre commercial avec une petite dizaine de commerces spécifiques dont une pharmacie et un peu plus loin, à la frontière, place à un café, une friterie, un resto, une station d’essence… Avec ce centre médical, on diversifie encore plus et on offre aux Honnellois la possibilité d’avoir tout ou presque à portée de main.