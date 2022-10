La crème des jeunes créateurs expose à Mons, dans la galerie Be Craft des anciens abattoirs

Comme l’a expliqué lors de l’inauguration de l’exposition Ornella La Vaccara, une des quatre responsables de Be Craft, « les travaux sélectionnés s’illustrent dans le domaine des arts appliqués d’expression contemporaine : design, mobilier (intérieur et urbain), stylisme, reliure, céramique, bois, textile, bijou, verre… ». Ces travaux sélectionnés ont été présentés à un jury d’experts qui a donné un coup de pouce à la carrière de ces jeunes créateurs. Des bourses de soutien allant de 1.000 à 2.500 euros ont été attribuées.

« Le talent, la créativité et la curiosité sont les grands atouts des jeunes créateurs. Plus encore, c’est l’ambition qui fait d’eux les acteurs de la scène artistique de demain. C’est pour encourager cette richesse que BeCraft met ses espaces à disposition des jeunes diplômés », a ajouté Ornella La Vaccara.

Un haut lieu des arts appliqués

Rappelons que BeCraft, ce sont des artistes de la fédération Wallonie-Bruxelles soutenus, promus, formés et informés. C’est un échange continu entre la Belgique et l’international. Dans ces anciens abattoirs, ce sont des bureaux mais c’est aussi un espace d’expositions, de conférences, d’ateliers et surtout de rencontres. Représentant des arts appliqués en Belgique francophone, Be Craft lève le voile sur la création actuelle, ses nouvelles approches et ses nouvelles techniques.

Durant le mois d’octobre Be Craft ne se contente pas d’exposer les œuvres de ces jeunes artistes primés mais participe le 21 octobre (de 19h à 1h) à la nuit des musées, avec diverses animations, et les 29 et 30 octobre organise une journée d’information et d’ateliers.

Les lauréats de l’édition 2022 de Tremplin

Martin Schepkens (maroquinerie), Judith Tréfaut (Maroquinerie), Florian Martin (design), Attale Alessandri (céramique), Juliette Amigues (design du livre et du papier), Maëlig Côme (ébénisterie), Justine Van Impe (tapisserie arts textiles), Louise Richard (design textile), Maxime Trassebot (design industriel), Yoann Piccardi (design textile).