Un danseur bruxellois et sa mère font un tabac sur la scène du festival Dream City à Tunis

Le danseur et chorégraphe bruxellois Mohamed Toukabri et sa mère Mimouna (Latifa) Khamessi ont fait un tabac sur la scène du festival d’art contemporain Dream City, a constaté l’agence Belga dans la capitale tunisienne. Lors des deux représentations de son spectacle «The Power (of) The Fragile» au festival tunisois Dream City, qui se clôture dimanche à Tunis, Mohamed Toukabri a rempli les salles.

Déjà présentée à Amsterdam, Bruxelles, Gand, Lille, Louvain, Oslo ou Vienne, la chorégraphie a ainsi vécu sa toute première séance en terre africaine. La prestation a été très applaudie à Tunis. Pour la première fois dans l’histoire de la danse contemporaine tunisienne, un chorégraphe fait monter sa mère sur la scène.