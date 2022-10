Le ras-le-bol des fans mauves: les Ultras d’Anderlecht vont boycotter le match à Malines

Secoué de toutes parts, surtout en championnat avec un bilan chiffré catastrophique, le navire mauve et blanc ne veut pas changer de commandant de bord. «Remettre le coach en doute serait une erreur», dit-on du côté de la direction tandis que les joueurs ont réitéré leur confiance envers les méthodes de Felice Mazzù au terme de la défaite encourue face à West Ham en Conference League. «Bien sûr que nous sommes toujours derrière lui. Pourquoi en serait-il autrement?»

Peut-être en raison des chiffres qui accompagnent l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’Union. Lui qui avait réussi à faire rouler le montant sur notre championnat, avec le seul Club de Bruges comme adversaire infranchissable. Lui qui semblait transformer en or chaque changement, toute prise de décision et n’importe quelle option tactique. Chez le grand frère bruxellois, la sauce ne prend pas. Pire, elle manque de piment, de ce petit «twist» dont tous les gourmets raffolent et surtout, du liant permettant d’inscrire Anderlecht dans la durée. Pour faire simple, il faut remonter au 7 août pour voir les Mauves enregistrer deux victoires de suite, contre Seraing (3-1) et trois jours plus tôt lors du tour de qualification européen sur la pelouse de Paide (0-2). Une période faste, avec quatre succès d’affilée en tenant compte de toutes les compétitions.

Depuis, c’est la bérézina ou presque, avec la kyrielle de défaites, la lourde blessure d’Adrien Trebel, l’incapacité des transferts à totalement éclore et le mutisme de plus en plus marqué de Fabio Silva. Intenable lors de son arrivée, il rentre peu à peu dans le rang, se montrant moins tranchant et surtout bien plus prévisible.

Des constats partagés par des fans qui en ont marre et qui vont le montrer en ne rentrant pas dans les tribunes avant la douzième minute de jeu, un chiffre symbolique faisant référence à leur place sur l’échiquier anderlechtois. En colère sur les résultats mais aussi la politique de transferts, ils estiment que leur patience a des limites et qu’il est temps de voir la dynamique changer.

Que faut-il, dès lors, à ce Sporting pour retrouver un rang en adéquation avec ses ambitions? Très certainement une rencontre vécue dans la tranquillité. Un match sans accroc, avec des garçons concernés et capables de se remettre en question malgré leur erreur. Une partie pas forcément agréable à l’œil mais consistante tant dans le jeu que l’agressivité. Une joute d’hommes, avec panache, pour réussir à dompter des Malinois pas vraiment à leur affaire mais susceptibles de se transcender quand ils reçoivent une grosse écurie. Anderlecht l’est-il encore? Pas vraiment, et c’est peut-être le plus inquiétant, malgré les efforts de tout un club pour relativiser…