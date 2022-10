D1B – Le RWDM retrouve le chemin de la victoire face au Beerschot (2-0)

RWDM 2-0 Beerschot Les buts : 40e Plange (1-0), 62e Biron (2-0) RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, de Sart, Oyama, Challouk, El Ouahdi (73e Sankhon), Biron (81e Botella), Plange (60e Barreto). Beerschot : Lathouwers, Seydoux (85e Frans), Meisl, Matthys (70e Vaca), Van den Bergh, Thorisson, Rigo (80e Abdullahi), Sanusi, Verlinden (70e Sebaoui), Weymans (46e Nzita), Baeten. Cartes jaunes : El Ouahdi, Matthys, Botella, Abdulahi. Arbitre : M. Bourdeaud’hui.

Ils savaient que le combat serait dur mais ils ont tenu le coup jusqu’au bout. Les hommes de Vincent Euvrard ont été moins consistants et dominants que les semaines précédentes mais sont parvenus à en retirer les trois points.

Pourtant, en début de partie, cela ne fut pas simple. Les Bruxellois multipliaient les erreurs techniques et ne parvenaient pas à tenir le ballon plus de cinq passes de rang. Il n’aura fallu que deux occasions pour finalement prendre l’avantage. Une belle contre attaque amorcée par Yan Vorogovskiy permettait à Challouk de se présenter face au gardien. Si le dernier rempart avait le dernier mot, c’était sans compter sur Luke Plange et son jusqu’au-boutisme qui suivait parfaitement bien (40e, 1-0). Le RWDM émergeait au meilleur moment.

La seconde période était mieux techniquement mais plus dure physiquement. Les Anversois dominaient les débats et baladaient les troupes molenbeekoises sur la pelouse du Machtens. On sentait le but venir dans le camp visiteur mais il est finalement tombé dans celui des visiteurs. Une passe catastrophique de Van Den Bergh vers l’arrière lançait idéalement Biron qui s’offrait, lui aussi, un petit but (62e, 2-0).

Malgré une fin de rencontre encore plus compliquée avec la pression grandissante des Rats, les Rouge et Noir ont tenu le coup jusqu’en fin de partie pour l’emporter. Ces trois points arrivent à point nommé après ce récent 1/6.