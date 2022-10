«Je ne haïrai pas»: vibrant plaidoyer pour la paix

« Je ne haïrai pas ! » Leitmotiv du spectacle éponyme de Denis Laujol, cette phrase est répétée en boucle pour illustrer la conviction profonde d’Izzeldin Abuelaish.

« Il n’y a pas de suspens. On sait que cette histoire finit mal », prévient d’emblée la comédienne Déborah Rouach. L’histoire est connue et a fait le tour du monde. Né à Gaza, Izzeldin Abuelaish est le premier gynécologue obstétricien spécialisé dans l’infertilité et palestinien à exercer en Israël. Il a subi à ce titre toutes les tracasseries et humiliations au passage des fameux « check-points » entre les deux pays pour donner la vie. En 2009, il perd trois de ses filles et une de ses nièces dans l’opération Plomb Durci.