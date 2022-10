Violences après Anderlecht – West Ham: des supporters anglais «aveuglés» pendant 20 minutes

On ne retiendra malheureusement pas que la défaite 0-1 contre West Ham en Conference League, du côté d’Anderlecht. En effet, de violents incidents ont tristement ponctué la soirée jeudi dernier. Les hooligans d’Anderlecht, notamment les BCS, ont cherché la confrontation avec leurs homologues de West Ham. Au coup de sifflet final, les forces de l’ordre ont complètement fermé le stade pour éviter que les deux clans ne se retrouvent. Des bagarres ont néanmoins eu lieu, la présence dans les rues avoisinantes de nombreux interdits de stade compliquant encore davantage la situation.

Et selon le journal The Sun, une cinquantaine de supporters de West Ham ont été aspergés de gaz au poivre par la police belge. « Certains fans sont restés aveugles pendant 20 minutes », peut-on lire dans The Sun.