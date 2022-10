« Pas de plan de circulation dans l’esprit de Good Move », a promis le bourgmestre f.f. Ridouane Chahid dans une interview chez Bruzz. Qu’est-ce que cela signifie exactement ?

On a un ancien plan communal de mobilité qui date de 2004. Il est obsolète, on doit le revoir. On va voir au mini-conclave budgétaire si on peut inscrire un nouveau plan communal de mobilité car ça représente une dépense conséquente (près de 300.000 euros) : il faut faire appel à un bureau d’étude, organiser la participation citoyenne, etc. Quand je suis arrivé en 2018, le budget Travaux publics, Mobilité en voirie était d’à peu près un million d’euros. On est aujourd’hui à 700.00 euros suite aux difficultés budgétaires. J’ai demandé une offre de prix pour faire une piste cyclable en couleur depuis le bas de l’avenue des Anciens Combattants jusqu’à Paduwa, c’est 300.000 euros. Si je décide de faire une piste cyclable, c’est quasi la moitié du budget qui y passe. On doit bien réfléchir à ce qu’on fait et comment on le fait parce que c’est de l’argent public.

Quand on a un aussi petit budget, qu’est-ce qui est encore possible de réaliser ?