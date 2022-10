Les Bruxellois, plus grands utilisateurs des services administratifs en ligne de Belgique

Effectuer un paiement, acheter son billet de train, récupérer son acte de naissance… Autant de gestes du quotidien que nous pouvons faire simplement et rapidement grâce au numérique. Car les avantages des nouvelles technologies sont nombreux : des administrations ouvertes 24/7, un temps de traitement réduit et une transparence complète de la démarche.

Cela, les citoyens l’ont bien compris et plus encore les Bruxellois. Selon les résultats du nouveau baromètre de l’inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin, c’est en Région bruxelloise qu’on a pu observer la plus grande progression en termes d’utilisation des services publics en ligne. On compte ainsi 81 % d’utilisateurs bruxellois en 2021, contre 65 % en 2019. En Flandre, ces pourcentages sont respectivement de 78 % et 65 %, et de 75 % et 63 % en Wallonie.