Un appartement inhabitable suite à un incendie à Woluwe-Saint-Lambert: une femme enceinte hospitalisée, un chat a péri (vidéos)

Un incendie a démarré au rez-de-chaussée d’un bâtiment de sept étages, Allée Christian de Duve à Woluwé-Saint-Lambert, aux alentours de 6h ce matin. L’incendie a débuté à l’extérieur, dans les meubles de jardin sur la terrasse, puis s’est propagé à l’intérieur, probablement par une fenêtre ouverte selon le porte-parole du SIAMU de Bruxelles Walter Derieuw. L’origine de l’incendie est accidentelle. L’appartement du rez-de-chaussée est sinistré et inhabitable.

Intoxiqués à cause des fumées, les deux occupants de l’appartement du rez-de-chaussée, foyer de l’incendie, ont été transportés à l’hôpital Saint-Luc. Deux autres personnes ayant fui par les escaliers, dont une femme enceinte, ont également inhalé beaucoup de fumée. Elles ont dû être évacuées également en ambulance simple. « Aucun pronostic vital n’est engagé et ils devraient tous pouvoir rentrer après oxygénation », précise le porte-parole des pompiers.

Une partie des occupants a pu évacuer le bâtiment par les escaliers. Cependant, une quinzaine d'habitants ont été bloqués chez eux à cause des fumées trop importantes dans la cage d'escalier. « Ils ont eu le bon réflexe de se mettre sur leurs balcons et de se signaler auprès des pompiers », raconte Walter Derieuw. « On a pu les évacuer grâce à une auto-échelle. »

