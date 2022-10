Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Anderlecht et Felice Mazzù ont gagné bien plus que trois points précieux, pour ne pas dire indispensables, dimanche après-midi, à Malines. Probablement bien plus important encore que cette victoire attendue depuis la mi-septembre, le passage juste après la pause du 3-5-2 à un 4-4-2 qu’ils étaient nombreux à espérer jusqu’au sein même du club, a clairement fait basculer la rencontre. Et permis aux Mauves de remporter un match après avoir été menés à la mi-temps pour la première fois depuis le… 26 janvier 2020 (au Cercle).