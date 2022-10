Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quentin Archembeau était donc naturellement déçu de l’issue de la rencontre: « On savait qu’on allait tomber sur une belle équipe de PAC Buzet, qui avait tenu en échec Beloeil la semaine précédente », réagissait le coach. « Nous étions donc prévenus qu’elle était en forme. Malgré cela, on a bien entamé la partie, mais en première mi-temps, on loupe véritablement le coche quand on rate le 0-2. Je pense qu’on a cruellement manqué de réalisme et c’est ce qui a fait la différence aujourd’hui. Nos adversaires ont trois occasions et ils mettent trois buts… »