S’il n’y avait eu la blessure de Christian Burgess, sorti après s’être occasionné une entorse à la cheville avant la demi-heure de jeu et d’ores et déjà grandement incertain pour la visite de Braga, jeudi, on aurait pu écrire que la soirée de l’Union saint-gilloise a frôlé la perfection, dimanche soir, lors de la dernière rencontre de cette 11e journée. Jusque-là, pourtant, elle avait été particulièrement cruelle pour les équipes visitées : 5 (sur 8 !) d’entre elles avaient en effet mordu la poussière dans leurs installations !