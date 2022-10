Budget bruxellois: les discussions budgétaires reprennent également en Région bruxelloise

Après son départ de la réunion, Bernard Clerfayt (DéFI), le ministre de l’Emploi, avait jugé qu’en l’état, il lui était impossible de valider le projet de budget sur la table, lequel maintenait le même montant en titres-services que l’année dernière, soit 30 millions de moins que ce qu’il estimait nécessaire pour payer ces titres dans les prochains mois. Le ministre avait subitement quitté la réunion car il estimait ne pas avoir eu tous ses apaisements à propos de l’enveloppe consacrée aux titres-services.

Lire aussi le-conclave-budgetaire-du-gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-est

Dimanche, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) avait indiqué que le différend était fondé sur un aspect technique du budget et non politique. Selon lui, le ministre du Budget, Sven Gatz, avait proposé d’inscrire le même montant au budget 2023 que le montant du budget 2022, et de «préciser expressément que les besoins supplémentaires éventuellement nécessaires seraient prévus lors de l’ajustement 2023».