«On veut vivre pas survivre»: le Comac (mouvement étudiant du PTB) place des tentes à Bruxelles pour dénoncer le prix de la vie étudiante

«On s’est réunis ici pour réclamer le droit de vivre dans des conditions correctes», s’exclame une autre étudiante, qui dénonce la hausse du prix de l’énergie mais aussi des repas proposés dans les universités. «A la KU Leuven, un spaghetti coûte 7 euros», ont illustré le président de Comac Sander Claessens et le vice-président du mouvement Octave Daube, dans leurs discours.

Plusieurs témoignages ont également été lus, notamment celui d’une étudiante obligée de prendre un deuxième job pour payer son loyer et qui n’a donc plus le temps pour assister aux cours. «Des témoignages comme celui-là, on en reçoit tous les jours», a asséné M. Daube devant le petit groupe d’étudiants.