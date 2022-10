P1, P2A, P2B & P3B: les classements des buteurs de Mons-Borinage

Provinciale 1

11 buts : Sylla (Molenbaix)+1

8 buts : Renquin (Beloeil, 2pen)+2, Heddadji (Péruwelz, 2pen)+3, Mesrouri (Montignies, 3pen)+1

7 buts : Dessart (Mons B, 1pen), Bahati (Gilly, 2pen)

6 buts : Vanhorick (PAC Buzet)+2, Henry (Beloeil)+1

5 buts : Giorlando (PAC Buzet), Van Waeyenberge (Hornu, 2pen), Derbal (Pays Blanc), Ramser (Pays Blanc), Dezitter (Molenbaix)

4 buts : Wattier (Péruwelz), Ndiaye (Montignies), Attardo (Le Roeulx, 1pen)+1

3 buts : Gailliez (Solre, 1pen), Miceli (Ransart, 1pen), Lai (Beloeil), Flammia (Beloeil), Carruana (Hornu), A. Belasfar (Flénu), Rouane (Gilly)+1, Lecocq (Soignies, 1pen)+1

2 buts : Nicaise (Flénu), Mbango (Gilly), Marecaux (Molenbaix), El Araichi (Beloeil), Blancquart (Luingne), Zidda (Ransart), Hamri (Gilly), Beugnies (Beloeil), Verghote (Luingne), Vancauwemberge (Pays Blanc), S. Belasfar (Flénu), Ficheroulle (PAC Buzet), Fretin (Beloeil), Lefevere (Solre), Sirat (Gilly), Bonafede (Montignies), Hannicq (Gilly)+1, Cammisuli (Flénu)+1, Delattre (Péruwelz)+1, Louahed (Montignies)+1, Petit (Molenbaix)+1, Dekampener (Molenbaix)+1

1 but : Lefebvre (Luingne), Mouquet (Beloeil), Bah (Molenbaix), Kaminiaris (Soignies), Belfiore (Soignies), L. Gaspard (Montignies), Ndiaye (Montignies), Carboni (Montignies), Gilson (Flénu), Hennebicq (Péruwelz), Haillez (Pays Blanc), Balsamo (Solre), Gahungu (Péruwelz), Bailly (PAC Buzet), Millien (Solre), Namur (Solre), Clamot (Gilly), Koukam (Mons B), Mehamdia (Hornu), Baloglu (Hornu), Delcourt (Luingne), Ruggeri (Péruwelz), Coqu (Molenbaix), Devos (Luingne), Boroczky (Courcelles), Maes (Mons B), Lheureux (Mons B), Catteau (Luingne), Reheul (Luingne, 1pen), Bastin (Courcelles), Garcia Rendon (Beloeil), Vandewalle (Courcelles), Scorza (Luingne, 1pen), Mifsud (Mons B), Soupart (Mons B, 1pen), Ombessa (Soignies), Mszanecky (Soignies), Morain (Molenbaix), Hssaine (Pays Blanc, 1pen), Bah (Péruwelz), Marra (Le Roeulx), Quina (Ransart), Leclercq (Beloeil), Ait Oudhia (Mons B), Meuleman (Gilly), Boumediane (Le Roeulx), Sergeant (Flénu), Pomponio (Courcelles), Bulteel (Luingne), Atia (Courcelles)+1, A. Francart (PAC Buzet)+1, Cortvrint (Péruwelz)+1, Struyven (Montignies)+1, Vanhoof (Mons B)+1, Cagnina (Ransart)+1, Sotgiu (Soignies)+1

Provinciale 2A

9 buts : Andal (Templeuve)

7 buts : Stevens (Hensies, 1pen), Delannoy (Pays Blanc B), L. Vanleynseele (Néchin, 2pen)+1

6 buts : Plume (Ere, 1pen)

5 buts : Andrisse (Ere), Samyn (Obigies), Debailleul (Herseaux)+2

4 buts : Lecoustre (Néchin, 2pen), Maréchal (Pays Blanc B), Baudry (Obigies), Hovine (Obigies, 1pen), Sakanoko (RUS Tournai), Berte (Néchin), Pottiez (Obigies)+1, Mezzina (Herseaux, 1pen)+2, Devianne (Estaimbourg, 1pen)+1

3 buts : Schembri (Herseaux), Gortz (REAL B, 1pen), Delval (Néchin), Delbecq (Enghien), Vrancx (Biévène, 1pen), Diatta (Isières), Moreau (Isières), Rjillo (Pays Blanc B, 2pen), Staessens (Enghien)+1, Nkaji (REAL B)+1, Gallo (Hensies, 1pen)+1, Leblond (Herseaux, 1pen)+1, Yakassongo (Isières)+1

2 buts : Paternostre (Enghien), Ergo (Ere), Deotto (Enghien), Senechal (Estaimbourg, 1pen), Alais (Néchin), Boulanger (Montkainoise, 1pen), Abidellah (Wiers, 1pen), Guillaume (Wiers), Harmegnies (Biévène, 1pen), Dubrulle (Estaimbourg), Bonnemaison (Obigies), Marliere (Obigies)+1, Blairon (REAL B)+1, Leroy (Wiers)+1, Denis (Néchin)+1, Segala (Biévène)+1, Dewaele (Biévène)+1, Marti (Herseaux)+1, Taquet (Estaimbourg)+2, Mahée (Anvaing, 1pen)+1, Coppin (Anvaing)+2

1 but : Ritière (Enghien), R. Decarpentrie (Estaimbourg), Harduin (Herseaux), Abrassart (Pays Blanc B), Dellettre (Templeuve), Soumah (REAL B), Vandennieuwenborg (Ere), Grugeon (Obigies), Claerebout (Estaimbourg), Delberghe (Estaimbourg), Theves (Biévène), Nzolele (Isières), Chamart (Montkainoise), Leva (Herseaux), Van Cauter (Templeuve, 1pen), Lecomte (Enghien), R. Ranocha (Hensies), Schieja (Pays Blanc B), Renard (Pays Blanc B), Vanleynseele (Wiers), Paelinck (Isières), Leroux (Herseaux), Motte (RUS Tournai), Dendauw (Anvaing), Inamoglu (Hensies), Ghisbain (REAL B), Rizzo (REAL B), Karangwa (Ere), Lionaise (Montkainoise), Hustache (Anvaing), Labarrère (Pays Blanc B), Rigaux (Wiers), Aneddam (Hensies), Van Assche (Pays Blanc B), G. Descamps (Anvaing), Bottequin (Anvaing), Deconinck (Néchin), Mexence (Montkainoise, 1pen), Elicaste (Obigies), Bouchiga (Wiers), Lestavel (Ere), Keromest (Néchin), Vandevelde (Templeuve), Piérart (Isières), B. Decarpentrie (Estaimbourg), Leva (Estaimbourg), Bruyneel (Anvaing), A. Descamps (Anvaing), Lefevre (Montkainoise), Lhoir (Hensies), Baudoux (Enghien), Debruxelles (Biévène), Zenner (Templeuve), Deneyer (Templeuve), Henrard (Wiers), Bausier (Pays Blanc B), Mention (Montkainoise), Van Damme (REAL B)+1, Baudry (Pays Blanc B)+1, Bariseau (Templeuve)+1, Vandenberghe (Néchin)+1, Carlier (Néchin)+1, Bertolutti (Biévène)+1, Ghiselain (Ere)+1, Trifi (Herseaux)+1, Auvens (Isières)+1, Dekoster (Estaimbourg)+1, Clément (Estaimbourg, 1pen)+1

Provinciale 2B

8 buts : Dupont (Neufvilles)+1, Rabeh (Bracquegnies, 2pen)+1

7 buts : Trussart (Naast), Cordier (Mesvin), Marcon (Pâturages)

6 buts : Bertiaux (Jemappes), Paillot (Neufvilles), Lecocq (Honnelles)+1, M. Casale (Pâturages)+1

5 buts : Slosse (Mesvin, 1pen), Matthys (Naast), Yaman (Trivières)+2

4 buts : Duquesne (Estinnes), Saidane (Jemappes), Anaclerio (Symphorinois B, 3pen), Metela (Estinnes), Marrella (Trivières)+1, Melckenbeeck (Honnelles)+1

3 buts : Cordier (Mesvin), De Weert (Houdeng), Mariage (Pâturages), Collier (Jemappes), Spinelli (Vacresse, 3pen), Kuka (Naast), Yokor (Cuesmes), Bouyon (Pâturages, 1pen), Ozer (Trivières), Issa (Estinnes)+2, Spinelli (Naast)+2

2 buts : Ghielmi (Estinnes), Mormino (Neufvilles), Cleonis (Houdeng), Russo (Trivières), Musin (Vacresse), Mukilakianga (Havré), R. Stroobans (Trivières), Doyen (Bracquegnies, 1pen), Maillet (Neufvilles), C. Cornez (Elouges-Dour), Dekimpe (Neufvilles), Dumont (Symphorinois B), Mascolo (Naast), Yaman (Trivières), A. Gowie (Honnelles), Solari (Vacresse), Bassili (Havré), Jenart (Elouges-Dour, 2pen), Max. Tuzi (Frameries), Filice (Houdeng), Sommereyns (Trivières), Magro (Cuesmes), Omonga (Jemappes, 1pen), V. Gentile (Cuesmes)+2, Boite (Frameries)+1, Gallo (Pâturages)+1, Scaletta (Houdeng, 1pen)+1

1 but : S. Gentile (Cuesmes), Impela (Bracquegnies), Descamps (Neufvilles), Hugé (Havré), Nicolajeff (Havré), Leroy (Honnelles), Musin (Elouges-Dour), Carruana (Mesvin), Strypens (Havré, 1pen), Urbain (Honnelles), Haye (Estinnes), Locatelli (Frameries), Mainil (Frameries), Tho. Modave (Symphorinois B), Belenger (Vacresse), Fairon (Trivières), Berte (Jemappes), Bombo (Jemappes), Decuyper (Honnelles), Gahungu (Frameries), Strobbe (Symphorinois B, 1pen), Pot (Estinnes), Wattier (Jemappes), Polizzi (Mesvin), Hardat (Trivières), Leroy (Bracquegnies), M. Cappeddu (Cuesmes), Erny (Neufvilles), S. Emel (Houdeng), M. Emel (Houdeng), Mwembo (Bracquegnies), Druart (Havré), L. Gowie (Honnelles), Bricq (Neufvilles), Moitroux (Naast), Ficarra (Elouges-Dour), Matanda (Elouges-Dour), Mahieu (Elouges-Dour), Charles (Vacresse), Ulu (Trivières), Oubaychou (Pâturages), Sylla (Symphorinois B), Puche (Neufvilles), Bourgeois (Vacresse), Lauwers (Naast), Pirro (Estinnes), Di Pietro (Neufvilles, 1pen), Amico (Estinnes), Bouktouf (Pâturages), Frise (Mesvin), Zara (Cuesmes), Tulewicz (Havré), Nkanu (Havré), Mahieu (Honnelles)+1, Dessole (Bracquegnies)+1, Debilio (Bracquegnies)+1, Ekiz (Bracquegnies, 1pen)+1

Provinciale 3B

10 buts : Delneste (Meslin GM, 2pen)

9 buts : R. Nis (Harchies-Bernissart, 3pen)

7 buts : Fiorenza (Flénu B, 1pen)+1, Cabral (Francs Borains B, 1pen)+1, Blanchart (Casteau, 3pen)+1

5 buts : Mairesse (Quévy-Genly, 2pen)+1

4 buts : Flammia (Beloeil B), Ndombou (Francs Borains B), Andal (Givry), Plinguier (AS Ghlin, 2pen), Buntinx (Mons Nord), Kabeya (Francs Borains B)

3 buts : Depinois (Beloeil B), Goret (Lens, 1pen), Baudelet (Hyon), Duhoux (Meslin GM), Jonas (Hyon), L. Petteno (Quévy-Genly), Bellistri (Casteau), G. Decot (Chièvres), M. Rousseau (Pommeroeul, 1pen)+1, Duquesne (Pommeroeul)+1, Gorniak (Francs Borains B)+2, Vandekerckhove (Quévy-Genly)+2, Maton (Hyon)+1, Hulin (Casteau)+1, Delin (Casteau)+2

2 buts : Giaccio (Harchies-Bernissart), Cassina (Harchies-Bernissart), Laurent (Francs Borains B), Plumat (Hyon), Ghorifa (Givry, 1pen), Mansera-Molera (USGTH B), O. Nis (Harchies-Bernissart), Olivier (Beloeil B), Kostenko (AS Ghlin, 1pen), Delperdange (Chièvres, 1pen), Delys (Mons Nord), Scutenaire (Mons Nord), Sie Kone (USGTH B), Calo (Givry), Cavallaro (USGTH B), Dembiermont (AS Ghlin), Dufour (Mons Nord), De Waele (Vaudignies), Tsekouras (Pommeroeul), Cammarata (Pommeroeul), Duhaut (Lens, 1pen), Ouzrouhene (Flénu B)+2, Sinty (Meslin GM)+1, Cangianti (Lens)+1, Salman (Francs Borains B)+1, B. Gobert (Quévy-Genly, 1pen)+2, Louis (Givry)+1, Kebbab (Casteau)+1

1 but : B. Misonne (Flénu B), Dei-Gobbi (Flénu B), Druart (Hyon), Bouanati (Pommeroeul), Zekhnini (Mons Nord), Raimondi (Casteau), Daulie (Vaudignies), Hermand (Lens), Friant (Lens), Gossuin (Meslin GM), Houdart (AS Ghlin), Hilelis (Harchies-Bernissart), Dufour (Givry), Mimmo (Beloeil B), Dubois (Beloeil B), Deneubourg (Beloeil B), A. Decot (Chièvres), Coldebella (Chièvres, 1pen), Sock Bapock (Chièvres), Wuillot (Quévy-Genly, 1pen), J. Bergeret (Vaudignies), Dauby (Vaudignies), Balde (Lens), Rovere (AS Ghlin), Bilgin (AS Ghlin), El Aamri (Francs Borains B), Gravis (Hyon), Ehntoni (Chièvres), Delperdange (Chièvres), Hadjebi (Flénu B), Falzone (Beloeil B), Capone (Beloeil B), Huart (Beloeil B), Broquet (Meslin GM), Monvoisin (Lens), Lo Mauro (Francs Borains B), Minon (Vaudignies), Save (Francs Borains B), Clamar-Pirlot (Francs Borains B), Ducarme (Mons Nord), Kenmoe (Francs Borains B), Goret (Casteau), Van Loo (Givry), Lioy (Flénu B), S. Toussaint (Flénu B), Gerodez (Flénu B), André (Flénu B), Ma. Aïn (AS Ghlin), Delitte (Meslin GM), Bonne (Meslin GM), Mpira (Hyon), Latona (Pommeroeul), Consiglio (Chièvres), O. Dieu (Quévy-Genly), Rotsaert (Harchies-Bernissart), Balci (Givry), Lievens (USGTH B), Bureau (USGTH B, 1pen), Lecomte (AS Ghlin), Jaillot (Mons Nord, 1pen), Boccardi (Mons Nord), Ravicini (Pommeroeul), Rodia (Beloeil B), Debieve (Flénu B)+1, Malbrecq (Meslin GM)+1, Deldalle (Harchies-Bernissart)+1, Debenest (USGTH B)+1, Majdoubi (Casteau)+1, Mainil (Casteau)+1