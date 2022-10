Bonne nouvelle à Mons: après des mois de travaux, le quartier de l’athénée royal est de nouveau accessible à la circulation

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont l’habitude de fréquenter le quartier, notamment les familles des enfants inscrits à l’athénée ou encore les clients des commerces du coin. Les travaux lancés dans la rue de l’athénée royal et dans les rues avoisinantes sont enfin terminés. Ce lundi matin, les panneaux déviation ont été enlevés et la chaussée a été rouverte à la circulation.

Lire aussi travaux-de-la-place-nervienne-mons-le-permis-est-attendu-pour-le-debut-de-lannee

Le chantier avait débuté à la mi-février 2022. Ils ont donc duré 8 mois. Les lieux ont été aménagés en quartier résidentiel. Concrètement, il n’y a plus de trottoirs. Tout a été refait de plain-pied. L’objectif est de réaliser une voirie partagée avec les usagers faibles pour en faire un endroit plus agréable et plus sécurisé. Les piétons et les usagers faibles seront donc prioritaires. Il faudra rouler à 20 km/h maximum.