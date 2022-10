Un couple dérobe les 20 euros d’un enfant de dix ans place Rouppe à Bruxelles avant de se faire arrêter par la police

Le vol a eu lieu le 4 octobre. « Le garçon était sorti de chez lui pour aller à la banque, puis faire quelques courses dans une boucherie. En rentrant chez lui à vélo, sa chaîne s’est détachée du pignon. Lorsqu’il s’est arrêté pour la remettre en place, il a été abordé par un homme et une femme. Le couple a menacé le garçon et a exigé qu’il donne son argent. L’enfant, complètement sous le choc, leur a remis 20 euros, après quoi le couple a pris la fuite », relate la zone de police dans un communiqué de presse diffusé ce lundi.

Quelques instants plus tard, le jeune garçon en pleurs tombe sur une patrouille de police. L’enfant parvient à désigner l’homme qui l’a volé aux policiers. Ces derniers l’interpellent et l’emmènent au poste. « La femme, qui avait réussi à s’échapper, a pu être identifiée et a été arrêtée lors d’une perquisition peu de temps après. Elle a immédiatement reconnu les faits et a également remis les 20 euros volés. Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet après leur interrogatoire », conclut la zone.