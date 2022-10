Windy, de Quiévrain, organise une manifestation pour contester l’explosion des prix de l’énergie: «Ça m’a pris sur un coup de tête, au vu de l’urgence de la situation»

« Je veux que la classe politique se rende compte qu’on est capable de se mobiliser ». Voici les mots de Windy Del Borrello, ouvrier dans le bâtiment, qui ne supporte plus la hausse des prix de l’énergie. « On vient d’acheter une maison et juste en utilisant la cuisine sur deux mois et demi, on est à 785 euros de facture de gaz. Et on nous réclame une régularisation de plus de 1.000 euros par mois. Ce n’est plus possible ».

de videos

N’étant affilié à aucune organisation politique ou syndicale, c’est seul que Windy a décidé d’organiser cette marche symbolique. Il a décidé de se mobiliser en lisant les déboires des habitants de Quiévrain sur un groupe Facebook. « Ça m’a pris sur un coup de tête, au vu de l’urgence de la situation. »