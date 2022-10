Noces d’or à Quaregnon: Annie et Jean-Paul se sont rencontrés à l’âge de 5 ans!

Jean-Paul a vécu à Boussu durant 12 ans avant de rejoindre la commune de Quaregnon où il a rencontré celle qui allait devenir son épouse quelques années plus tard. Il a effectué ses études aux Aumoniers du Travail à Boussu en section électricité avant de travailler chez Fabricom et à Sitomeca à Molenbeek en tant que calibreur.

Annie a vécu dans la cité de la Charte durant 9 ans puis est partie habiter à Bruxelles pour suivre ses parents pour des raisons professionnelles. Elle a suivi des études de couture à l’école Marius Renard d’Anderlecht et a ensuite travaillé chez Delhaize en boucherie.

Annie a choisi d’interrompre sa carrière professionnelle pour se consacrer à l’éducation de ses trois enfants. Justement, de leur union sont nés Cynthia, Sabrina et Tatiana. À présent cinq petits-enfants complètent cette belle famille.

Il a été président des Gilles les Sympathisants de Quaregnon et fait actuellement partie des Gilles Copains de Jemappes et président du groupe folklorique « Les insupportables » et de Riri-Fifi-Loulou de Wasmuël.