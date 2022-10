L’ex-député Ahmed El Khannouss exclu des Engagés: «C’est un pétard mouillé de Prévot pour cacher l’hémorragie»

L’ex-député bruxellois et l’ex-échevin de Molenbeek, Ahmed El Khannouss n’est plus considéré comme faisant partie des Engagés par le président Maxime Prévot. Ce dernier a envoyé un courrier à Ahmed El Khannouss à ce sujet. « À l’occasion de l’annonce récente du départ de Véronique Lefrancq de notre mouvement, tu as exprimé sur Twitter, je cite, que ‘ce n’est pas toi qui tournes le dos aux Engagés, ce sont les Engagés qui ont tourné le dos aux valeurs humanistes’ et, s’agissant d’un commentaire à propos de l’abattage rituel, ‘heureusement que des personnes véritablement ‘engagées’ en politique prennent des décisions en âme et conscience lorsque leur parti choisit la voie du populisme (sic) et du non-respect des droits fondamentaux des minorités religieuses’. Pareil procès public en populisme est en effet totalement outrancier et bien éloigné à la fois des débats tenus, des valeurs que nous défendons et que le Manifeste a rappelées, et de la liberté de vote qui de surcroît fut octroyée aux parlementaires sur ce dossier au vu de la manière inappropriée dont la majorité bruxelloise a souhaité l’instrumentaliser. C’est ce dernier élément qui avait justifié un écart conjoncturel par rapport au Manifeste », a écrit Maxime Prévot dans un courrier envoyé ce lundi matin à Ahmed El Khannouss que nous avons pu consulter.

« Tu me permettras de conclure de ces propos que manifestement tu ne t’estimes plus en phase avec notre Mouvement et donc en adhésion avec celui-ci. En tout état de cause, pour ma part, au vu de ces assertions, il m’apparaît évident que nous n’avons désormais plus à cheminer ensemble ni à te considérer comme membre des Engagés », a ajouté Maxime Prévot.