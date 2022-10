Comportement suspect d’un homme envers des enfants de l’école primaire du Sacré-Coeur de Ganshoren au bois du Laerbeek

La police locale a été avisée vendredi dernier du comportement suspect d’un homme envers des élèves de l’école primaire néerlandophone Heilig-Hartcollege (Collège du Sacré-Cœur en français) qui est située rue Louis Delhove, à Ganshoren. Bruno De Lille, directeur général de l’ASBL Sint-Goedele Brussel qui chapeaute l’école dont il est question, nous confirme les faits. « C’était quelqu’un qui a voulu approcher ces enfants, mais, heureusement, ils étaient bien éduqués et ils n’ont pas réagi à cela », résume Bruno De lille.

de videos

Et le directeur général de l’ASBL Sint-Goedele Brussel de préciser : « Je ne sais pas si l’homme leur a proposé des bonbons. Je sais que c’était un groupe de 4 enfants de notre école qui ont trouvé ses questions inadéquates – le monsieur aurait notamment demandé si les enfants voulaient l’accompagner vers un autre endroit – et qui ont le bon réflexe de se tourner immédiatement vers leur professeur ; professeur qui a alors mis fin à l’activité et accompagné ces élèves porter plainte à la police. Cela s’est déroulé lors d’une activité dans le cadre de la semaine de l’automne au bois du Laerbeek, les enfants étaient en train de chercher des feuilles ; on fait cela de temps en temps parce que nos enfants ne voient pas toujours très souvent la nature ».