Le FC Bruges et l’Union peuvent assurer leur avenir européen: une semaine historique pour le football belge?

Impressionnant en Ligue des champions, avec un 9 sur 9, 7 buts marqués et aucun encaissé, le FC Bruges se rendra à Madrid pour défier mercredi (18h45) l’Atlético d’Axel Witsel et Yannick Carrasco. Dans ce groupe B, tous les rivaux du champion de Belgique comptent 3 points. Ce qui signifie qu’avec une victoire sur les Colchoneros, les Brugeois seront d’ores et déjà assurés d’accéder aux huitièmes de finale. Mieux, un succès brugeois conjugué à un partage entre Leverkusen et Porto, qui s’affronteront à 21h00 en Allemagne, et ce serait la première place du groupe qui tomberait déjà dans l’escarcelle des Blauw-Zwart. Un partage rapprocherait Bruges de la qualification, avant de recevoir Porto le 26 octobre et de se rendre à Leverkusen le 1er novembre.

Les autres clubs qui comptent 9 points, à savoir Naples (contre l’Ajax), le Bayern Munich (à Plzen), le Real Madrid (en déplacement contre le Shakthar Donetsk) et Manchester City (à Copenhague) peuvent également valider leur qualification cette semaine.

Rappelons que le troisième de groupe sera reversé en Europa League où il disputera un barrage contre un club classé deuxième.

Jeudi (18h45), en Europa League, l’Union Saint-Gilloise pourra aussi se qualifier pour les huitièmes de finale. Leaders du groupe D avec 9 points, les Unionistes recevront Braga (6 points). Dans le même temps, l’Union Berlin (3 points) affrontera Malmö (0). Un succès et la qualification serait dans la poche pour les Saint-Gillois, resterait à voir si c’est comme premier de groupe et directement en huitièmes de finale ou comme deuxième, avec un barrage contre un troisième de Ligue des champions à la clé. Un partage assurerait au moins la 3e place, synonyme de repêchage en Conference League.

Dans cette troisième compétition européenne, Anderlecht et La Gantoise tenteront de se relancer après une défaite la semaine passée.

Dans le groupe B, jeudi (21h00), Anderlecht (4 points) se rendra à West Ham (9 points), qui peut valider sa qualification. Les Hammers avaient remporté l’aller 0-1 jeudi passé. Le FCSB (0) et Silkeborg (3) joueront dans l’autre match du groupe.

Dans le groupe F, à 18h45, La Gantoise (4 points) devra s’imposer chez le leader, Djurgarden (7 points). Là aussi, les Suédois avaient emporté l’aller 0-1. Shamrock Rovers (0) défiera Molde (4) à 21h.

En Conference League, les deux premiers avancent au tour suivant, le premier directement en huitième de finale, le deuxième en barrages contre un troisième d’Europa League.