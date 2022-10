Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tanya, 25 ans, grand sourire et bonne humeur contagieuse est étudiante à l’Ihecs. C’est aussi la présidente de baptême du Cercle de communication sociale (CCS) à Bruxelles. Le cercle réunit les deux grandes écoles de communication de Bruxelles et fait partie de l’ACS (l’Association des cercles du supérieur). Le baptême de Tanya se veut plus encadré et inclusif. « Tout est mis en place pour éviter les abus qui peuvent arriver en guindaille », explique la présidente.