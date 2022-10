Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche 9 octobre avait lieu le semi-marathon de Mons. Sur le plan sportif, l’événement a été une véritable réussite avec six courses au programme. Selon les organisateurs, plus de 3.500 participants y ont pris part. En revanche, des riverains ont remis en cause la gestion de la circulation. Trois raisons sont évoquées.