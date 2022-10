Le corps de Natacha de Crombrugghe retrouvé au Pérou: un expert médico-légal indique que la Bruxelloise de 28 ans a reçu «un coup sur la tête»

Lire aussi les-parents-de-debbie-maveau-une-belge-de-23-ans-qui-avait-disparu-au-nepal

« Le corps s’est retrouvé entre les rochers et sous l’eau à cause de la force de l’eau. Cela peut aussi expliquer l’impact sur le crâne qui a été découvert. L’intention malveillante n’est plus forcément prise en compte », peut-on lire. À noter qu’en raison de l’état de décomposition trop avancé du corps, l’autopsie n’a pas encore révélé la cause exacte du décès de Natacha de Crombrugghe.