La Ville de Bruxelles s’associe à Think Pink dans la lutte contre le cancer du sein et devient une Ville Rose

Cette initiative traduit la volonté des autorités communales de s’engager activement dans la lutte contre le cancer du sein en menant des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de prévention. Ce label est accordé pour une durée de 3 ans et est renouvelable.

À travers ce label, la Ville de Bruxelles s’engage à communiquer en matière de promotion du dépistage du cancer du sein et de l’auto-examen via ses différents supports de communication, à sensibiliser les employés communaux et les citoyens à l’importance du dépistage du cancer du sein via les hôpitaux publics sur son territoire et l’appellation « Bruxelles Ville Rose », à promouvoir et rendre visible la campagne Think Pink à travers des événements et des actions organisés dans ses écoles, centres sportifs et culturels, à  organiser au minimum un événement/une action par an, en partenariat avec l’ASBL Think Pink.