Le festival «Queer Mais Trash», du 13 au 15 octobre à Bruxelles

Le Festival initialement prévu pour la Pride et reporté à octobre se tiendra fin de semaine au cinéma Aventure, dans le centre de Bruxelles. « Queer Mais Trash » c’est un festival non-binaire qui célèbre la culture queer. Lors de trois soirées, vous êtes invités à découvrir les meilleurs films LGBTQIA+ du dernier festival « Courts Mais Trash », des courts-métrages inédits, un documentaire/débat sur le chemsex et bien d’autres. Le festival se dit « 18 ans et plus » mais des séances pour les écoles auront aussi lieu sur inscription le 13 et 14 octobre.

Le festival se tiendra du jeudi 13 octobre au samedi 15 au cinéma Aventure. Infos et réservations sur le site web du cinéma.