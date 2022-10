Une statue grandeur nature de Nafi Thiam composée de 19.000 pièces de Lego et 110 heures de travail dans la gare de Bruxelles-Central

Dans le cadre de la campagne «Get ready for girls» du groupe Lego et de la journée internationale de la fille, le groupe a présenté, le 5 octobre dernier, une statue grandeur nature de la double championne olympique, championne du monde et championne d’Europe en titre d’heptathlon Nafissatou Thiam sur sa piste d’entraînement, située dans le quartier Naimette-Xhovémont à Liège.

«Le but de la campagne ’Get ready for girls’ est de montrer aux filles qu’elles ont leur place partout dans le sport. Pour moi, le sport est encore fort masculin. L’idée, c’est de leur donner l’envie de rêver, leur montrer qu’elles peuvent faire tout ce dont elles ont envie et qu’il n’y a pas de limite au possible,» a fait remarquer Nafi Thiam à l’agence Belga.