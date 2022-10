Un immeuble à appartements inhabitable après un incendie à Bruxelles: un appareil de chauffage électrique à l’origine du feu

Les pompiers ont été appelés dans la nuit de lundi à mardi, vers 01h40, pour un incendie dans un bâtiment de trois étages contenant quatre appartements. À leur arrivée, le feu faisait rage à l’arrière de la propriété, au premier étage. Tous les habitants ont réussi à se mettre en sécurité, mais le travail d’extinction a été de longue haleine pour les pompiers.

«Le bâtiment a des planchers en bois et nous avons dû les casser partiellement pour éviter que le feu ne se propage et qu’il ne continue à couver», a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. «L’appartement du premier étage est complètement brûlé et, aux autres étages, il y a des dégâts de fumée et d’eau. L’alimentation en gaz et en électricité a également été coupée, rendant l’ensemble du bâtiment inhabitable. Les huit habitants sont pris en charge par la police et la ville de Bruxelles».