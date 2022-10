Mauvaise surprise pour les clients du centre commercial des Grands Prés à Mons: il a été évacué ce mardi matin, le directeur réagit

Comme chaque année, le centre commercial des Grands Prés à Mons a dû effectuer son test d’évacuation. « Légalement, nous sommes obligés de le faire », affirme le directeur du centre commercial Thomas Cornil.

Alors ce mardi, à 10h30, l’alarme s’est déclenchée. « À partir de ce moment-là, tous les commerçants doivent fermer leur enseigne et sortir le plus rapidement possible », explique Thomas Cornil. « Les clients doivent comprendre qu’il faut évacuer le plus rapidement possible. Quant à nous, nous vérifions que la musique se coupe bien au déclenchement de l’alarme, si les magasins évacuent et si les portes de secours sont fonctionnelles. »