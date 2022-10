[Sondage] Les baptêmes étudiants à Bruxelles ont-ils évolué vers plus d’encadrement et d’inclusion?

Après les différentes polémiques, les baptêmes étudiants évoluent à Bruxelles pour plus d’encadrement et d’inclusion: «On essaie d’avoir une vraie guindaille safe» C’est la période des baptêmes étudiants à Bruxelles. Au-delà des polémiques, certains cercles tendent vers plus d’encadrement et d’inclusion. C’est le cas du cercle de Tanya.

Tanya, présidente du Cercle de communication sociale (CCS) à Bruxelles - CCS

Par Charlotte Denis

Tanya, 25 ans, grand sourire et bonne humeur contagieuse est étudiante à l’Ihecs. C’est aussi la présidente de baptême du Cercle de communication sociale (CCS) à Bruxelles. Le cercle réunit les deux grandes écoles de communication de Bruxelles et fait partie de l’ACS (l’Association des cercles du supérieur). Le baptême de Tanya se veut plus encadré et inclusif. « Tout est mis en place pour éviter les abus qui peuvent arriver en guindaille », explique la présidente.

Des comitards mieux formés

Sur l’air de #MeToo et « Balance ton comitard », le baptême du CSS se veut mieux supervisé. Tanya oblige ses comitards à suivre deux formations avant le début de la bleusaille. « Il y a la formation « Modus Vivendi » sur les dangers de l’alcool, les infections sexuellement transmissibles (IST), les drogues. Il y a aussi la formation « Bulle Safe » par rapport au harcèlement et aux agressions sexuelles en milieu festif ». En clair, si les étudiants ne suivent pas ces deux jours de formations, ils ne peuvent pas devenir comitards dans leur cercle.

Les baptêmes reprennent sans restrictions sanitaires à Bruxelles - CCS

Il y a aussi la « Bulle Safe ». « Ce sont des personnes qui ne font pas partie du comité. Elles sont présentes pour que les bleus puissent se confier en cas de problème », explique la présidente. « Même moi je pourrais aller voir la bulle safe si besoin ». Elles sont aussi chargées de recueillir les plaintes de harcèlement, racisme... Un formulaire en ligne est disponible pour permettre de dénoncer anonymement. La « Bulle Safe » peut exclure temporairement ou définitivement des membres du cercle. « On a des personnes qui ont été « détogées » chez nous », avoue Tanya.

Des règles à respecter

Le CCS doit aussi respecter la charte de l’association, révisée et votée chaque année. Parmi ces règles : ne pas toucher les bleus, veiller à leur sécurité, payer des cotisations... En dehors de cette charte, le cercle a des « statuts », un document de vingt pages qui indique les droits et devoirs des comitards.

« Le rôle du comitard c’est d’incarner l’idéal de l’étudiant guindailleur. On est étudiant guindailleur, pas guindailleur étudiant », explique Tanya. Pour la présidente, les études passent avant le cercle. « Tu es à Bruxelles pour faire tes études et après tu guindailles. »

Tanya accepte de nous citer un article du document : « Pendant la bleusaille, le comitard est responsable de ses bleus. Il s’assure que personne ne porte atteinte à leur intégrité physique ou morale pendant les activités. Il s’assure également que chaque bleu a un toit ainsi qu’un moyen de le rejoindre en toute sécurité. ». « En fait, je suis un peu comme leur maman », explique-t-elle en rigolant. Bien sûr, les comitards ne laissent rien paraître lors des activités, c’est tout l’art du baptême : garder une distance avec les futurs baptisés.

Les règles sont aussi respectées grâce aux anciens. « Il y a toujours des gens au-dessus de nous qui surveillent et peuvent prendre des sanctions », témoigne la présidente. Les règles sont strictes : « Après trois blâmes, tu rends ta toge et tu ne peux plus faire partie du comité ».

Vers plus d’inclusion ?

Les baptêmes évoluent lentement. « Moi qui ai été baptisée il y a quatre ans, je vois l’évolution. On va vers plus de diversité et d’inclusion ». Tanya explique que dans son cercle, ils essaient de faire avancer les choses. « Le folklore ce n’est pas juste boire des bières, c’est aussi se retrouver et transmettre des choses. »

Au CCS, ils ont instauré un nouveau terme pour inclure les personnes non-binaires « Quand tu te fais baptiser, tu es soit un « poil » pour un homme, soit une « plume » pour une femme. On a instauré le terme « poilume » pour inclure les bleus non binaires », explique Tanya. « Notre baptême est plus à l’image de la société d’aujourd’hui. »

Mais tous les cercles ne sont pas inclusifs et les abus existent encore. Tanya en est consciente. « J’ai reçu une remarque raciste cette année et je connais un cercle dans lequel aucune femme ne peut devenir présidente de baptême », dénonce-t-elle.