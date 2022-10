La Ville de Bruxelles s’attaque au tabou des règles et installe 6 distributeurs de protections hygiéniques dans ses écoles secondaires

L’arrivée de ces nouveaux distributeurs est donc corrélée à des activités de sensibilisation en classe. Ce matin, deux sexologues de la section paramédicale de la Haute Ecole Francisco Ferrer sont venues informer une trentaine d’élèves du degré inférieur de l’Académie Royale des Beaux-arts (section secondaire) sur les menstruations. Y ont notamment été abordés : les tabous liés aux règles, le cycle menstruel, l’aspect santé (risques associés et maladies), etc. mais aussi la question du genre via une déconstruction des stéréotypes. Après le congé d’automne, l’Instruction publique veillera, toujours via la Haute Ecole, à former ses enseignants d’éducation physique et de sciences. L’idée est qu’ils puissent à terme, organiser eux-mêmes ces séances de sensibilisation et travailler cette thématique de façon transversale dans ces deux cours.