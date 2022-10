Le chef de la Canne en Ville, Kevin Lejeune, signe le nouveau menu du Tram Experience

C’est depuis 2012 que le Tram Experience sillonne la ville de Bruxelles en proposant une expérience gastronomique d’exception. Après une mise en beauté à la suite du confinement, le Tram Experience prend une nouvelle jeunesse et emmène les gourmands à la découverte de la ville, mais aussi de l’identité de chefs en vue. Le nouveau menu, disponible entre le 18 octobre et le 4 décembre sera signé Kevin Lejeune, chef du restaurant étoilé La Canne en Ville. Un nouveau défi pour le chef, qui prouve sa volonté de jouer avec les codes de la gastronomie.

Touche-à-tout

Après une apparition remarquée à l’événement Hémisphère et son concept de bulles gastronomiques installées au Château de Rixensart en septembre dernier, Kevin Lejeune est décidement partout ! La preuve en est avec l’annonce de sa première participation au Tram Experience, événement culinaire d’une belle ampleur à Bruxelles. Ce genre d’opportunités est exactement ce que le jeune chef recherche en ce moment. L’année 2022 est donc placée sous le signe des challenges pour Kevin Lejeune, qui n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Le déménagement de son restaurant au pied du Steigenberger Wiltcher’s en avril dernier a notamment insufflé au chef une nouvelle dynamique qui le pousse à tenter de nouvelles expériences. Le Tram Experience proposera alors, entre le 18 octobre et le 4 décembre, un menu unique en 6 ou 7 services, imprégné de l’identité technique et créative du chef.