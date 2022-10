Le plan de circulation Good Move pointe le bout de son nez à Ixelles: il ne sera bientôt plus possible de contourner la place Flagey en voiture

Début dans deux semaines

Concrètement, ce nouveau plan se divise en deux phases. La première d’entre elles débute ce 24 octobre. Entre le rond-point de la rue Jean Van Volsem et la rue Maria Malibran, la rue Maes passera en sens unique. Pareil pour le tronçon de la rue Gray, entre la rue des Deux Ponts et l’avenue de la Couronne. Même son de cloche pour la rue de l’Ermitage, dès le croisement avec la rue de Hennin, où il y aura en plus un filtre à véhicules. Et enfin, le long de l’étang méridional sur l’avenue du Général de Gaulle, deux filtres seront mis aux extrémités afin de former un double cul-de-sac.