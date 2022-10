Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Molenbeek est à la recherche, depuis plusieurs mois, d’un nouveau secrétaire communal. Pour rappel, le secrétaire communal est le plus haut fonctionnaire communal. Il a donc la coordination de l’ensemble des départements et services communaux et il est le garant de la bonne tenue du collège et conseil communal.

Le 12 septembre, la commune de Molenbeek a lancé un troisième appel à candidatures en vue du recrutement d’un nouveau secrétaire communal. « Il n’est pas simple de trouver une personne qualifiée pour ce poste. Nous avons reçu neuf candidatures qui rentrent dans les critères de la fonction et qui vont pouvoir passer les trois épreuves de la procédure », commente Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek.

Parmi les 9 candidatures, il y a celle d’un membre du cabinet de la bourgmestre.