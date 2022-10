Cook&Book lance le principe de «Livres suspendus» à Woluwe-Saint-Lambert

Vous avez déjà probablement entendu parler du principe de café suspendu. C’est une tradition venue de Naples où les clients consommaient un café et en payaient deux afin que le deuxième revienne à un client nécessiteux. C’est une tradition née dans les années 50 mais qui a ensuite été reprise, plus récemment, dans de nombreux établissements de grandes villes comme Paris et Bruxelles. Depuis quelques jours, la célèbre librairie Cook&Book a décidé de lancer le même système mais avec un livre. « C’est une idée qui vient de Luna, une de mes libraires. Elle avait vu que ce principe de livres suspendus existait à Tanger et s’inspirait du café napolitain. Elle m’a soumis l’idée en janvier. Et nous avons ensuite réfléchi à comment nous pourrions adapter le système chez Cook&Book », explique Deborah Drion, la responsable de Cook&Book.

Le principe est simple. Vous achetez deux livres. Un premier pour vous, un second que vous avez apprécié, qui vous a bouleversé ou que vous souhaitez simplement partager. Ce livre sera laissé à la librairie et offert à une tierce personne. Pour chaque livre suspend acheté, vous bénéficierez d’une réduction de 5 % et d’un café offert. Après l’achat, vous serez invité à laisser un petit mot, une explication quant au choix du livre et même vos coordonnées si vous le désirez. Les libraires se chargeront ensuite de suspendre le livre dans la librairie à la portée de tous.

« Ce mode de fonctionnement est plus simple à gérer que d’avoir de l’argent supplémentaire. Les livres sont suspendus au plafond. Et chacun peut en profiter. Nous allons aussi collaborer avec des ASBL dont le projet pourrait les intéresser. En décembre dernier, un client régulier était venu pour acheter des livres neufs pour un orphelinat en disant que les enfants recevaient que des objets déjà utilisés. Nous avions apprécié la démarche et nous avions offert deux caisses de déstockage », se souvient Déborah Drion. Lors de la soirée de lancement le 5 octobre, plus de 80 livres ont déjà été suspendus.